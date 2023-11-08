Ермак заявил об отсутствии раскола между Зеленским и Залужным

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский, Валерий Залужный

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил страны Валерием Залужным нет раскола, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью телеканалу «1+1». Также, по его словам, он не наблюдает различия позиций в военно-политическом руководстве государства.

Я не вижу признаков того, что в военно-политическом руководстве сегодня есть какие-то другие позиции. У нас единая позиция — победить в этой войне, — говорит он.

Кроме того, подчеркнул он, украинские власти не рассматривают вариант прекращения конфликта, при котором Россия сохранит контроль над новыми территориями. «Минска-3 не будет», заявил Ермак.

Ранее канадское издание Asia Times сообщило, что Зеленский находится «в состоянии войны» с командованием ВСУ. Поводом послужило интервью Залужного, в котором он заявил о патовой ситуации на фронте. По мнению экспертов, из-за подобных утверждений президенту будет сложнее получать деньги и оружие от западных партнеров.

До этого генерал-майор Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос заявил, что интервью главкома является вынужденным обращением к правительству США из-за бездействия украинского лидера. Признания Залужного он считает своеобразным «сигналом о помощи» со стороны всей украинской армии.