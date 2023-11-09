Появились кадры с места атаки ВСУ на предприятие в Курской области Старовойт: в Судже Курской области БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат

Фото: https://t.me/gubernator_46

ВСУ с помощью дрона атаковали маслодельный комбинат в городе Судже Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, украинские военные сбросили на объект три кассетных боеприпаса. Пострадавших в результате атаки нет. Губернатор также опубликовал кадры, на которых видны осколки от снарядов и небольшие повреждения на фасаде здания комбината.

В Судже БПЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Было сброшено три кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет, — написал Старовойт.

Ранее губернатор сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли сразу три района Курской области. Он отметил, что были атакованы села Успеновка и Горналь, а также территория Рыльского района. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов заявил, что Украина готовится к нанесению масштабных ударов по регионам России. По его мнению, атаки будут направлены на приграничные области и Крым. Генерал также добавил, что в последнее время ВСУ начали активнее применять беспилотники. Это обстоятельство он связал с грядущим изменением погодных условий.