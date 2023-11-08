В Госдуме выступили за создание добровольческой армии для СВО Депутат Журавлев предложил снабдить добровольцев и дать отдельный участок фронта

Фото: МО РФ

Добровольцев-контрактников следовало бы объединить в отдельную армию с собственным снабжением и выделить для нее особый участок фронта СВО, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне депутат Алексей Журавлев. По его словам, контрактникам стоит продлить срок службы до года, а также запретить расторгать контракты до полной отработки.

Продолжаю настаивать на формировании добровольческой армии со своим снабжением, вооружением и участком фронта. Где она могла бы в полной мере показать, на что способна <...>. Раньше контракты у добровольцев были на три месяца, сейчас минимум на полгода, но я считаю, что должен быть год, достаточный период, чтобы и чему-то научиться, и успеть принести пользу Родине на поле боя. Единственное, я лишил бы их возможности его расторгнуть, а то сейчас часто подписывают документы, а приехали ближе к передовой — и передумали, — сказал Журавлев.

Он также пояснил, что не нужно путать мобилизованных и добровольцев, так как это разные категории военнослужащих. По мнению Журавлева, сейчас несправедливо поступают с мобилизованными, потому что для них не предусмотрена ротация, только отпуска раз в полгода.

Эту ситуацию, я считаю, давно уже пора разъяснить Министерству обороны. Ведь совершенно непонятно, на какой срок мобилизованы люди: два года, двадцать пять лет, до окончания СВО. А исходя из этого им предстоит строить планы на дальнейшую, послевоенную жизнь, и тут, конечно, хотелось бы знать даты поточнее. Те, кто прослужил больше года, имеют полное право на демобилизацию, — сказал Журавлев.

Кроме того, депутат отметил, что поступает много обращений по установлению статуса ветерана боевых действий и по поводу получения денежного довольствия и выплат за ранение. В ситуации со статусом, по словам Журавлева, схема налажена, а в вопросе выплат приходится разбираться в каждом конкретном случае — полагаются деньги воину или нет. Инициатива о беззаявительных выплатах, по мнению депутата, себя не оправдала.

Очень много случаев сомнительного получения травм и ранений. Средства, предназначенные для благого дела, должны расходоваться эффективно. Поэтому уверен, что такие решения должен принимать исключительно командир воинской части на основании заключения медиков данного подразделения и командиров рот и взводов, — подчеркнул Журавлев.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале сообщил, что президент России Владимир Путин принял решение об участии мобилизованных в СВО до конца проведения спецоперации.