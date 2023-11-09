"Пикирует как сокол": солдат ВСУ назвал главный страх украинских военных KI: солдаты ВСУ не могут укрыться от российских беспилотников «Ланцет»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Укрыться от российских беспилотников «Ланцет» практически невозможно, эффективного средства борьбы с дроном также не существует, заявил боец ВСУ в интервью Kyiv Independent. По словам военнослужащего, малые габариты и незначительный тепловой след делают «Ланцета» буквально невидимым для радаров.

Даже если мы прячем нашу технику среди растительности, он замечает ее силуэт издалека и пикирует на нее, как сокол. Даже если мы прячем нашу технику среди растительности, он замечает ее силуэт издалека и пикирует на нее, как сокол <...> Открытые списки уничтоженной дронами украинской техники представляют собой мрачное чтиво для тех, кто поддерживает Украину, — заявил военнослужащий.

Ранее специалисты Министерства обороны Великобритании заявили, что беспилотники-камикадзе «Ланцет» являются лучшим оружием российской армии. По словам экспертов, эти дроны продемонстрировали высокую эффективность в зоне проведения специальной военной операции, а их появление в арсенале российской армии стало большим «шагом вперед». Особое внимание специалисты уделили принципу работы дрона — «Ланцет» способен долгое время незаметно кружить над территорией противника для точной идентификации цели, подчеркнули представители оборонного ведомства.