Кличко рассказал о проблемах с финансированием ВСУ Кличко: власти показывают, что не могут финансировать ВСУ

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем Telegram-канале, что власти Украины не справились с финансированием армии. Таким образом он оценил законопроект о перенаправлении НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны.

Забрав у городов и селений военный НДФЛ, Верховная рада, правительство демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление, — заявил Кличко.

По словам Кличко, все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих общин. А Киев – 60%. Он добавил, что все города также дополнительно направляют в помощь защитникам средства из бюджетов общин. Мэр Киева заявил, что соответствующее решение «особенно ударит» по небольшим городам, где военный НДФЛ составлял значительную часть бюджета.

Ранее Кличко заявил, что территории, вошедшие в состав России, уже не принадлежат Украине, прокомментировав таким образом возможность проведения выборов на Украине во время продолжающегося конфликта. По его словам, украинское руководство не имеет возможности открыть избирательные участки на неподконтрольных Украине землях. Кличко отметил, что проведение выборов в нынешних реалиях привело бы к развалу Украины, поскольку политики начали бы грызться между собой за власть.