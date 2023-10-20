Кличко заявил, что утраченные Киевом территории уже не Украина

Фото: youtube.com/@pressklichko

Виталий Кличко

Территории, вошедшие в состав России, уже не принадлежат Украине, так в эфире телеканала «Украина-24» мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал возможность проведения выборов на Украине во время продолжающегося конфликта. По его словам, украинское руководство не имеет возможности открыть избирательные участки на неподконтрольных Украине землях.

Проголосовать? Те территории, <...> , они уже не Украина, потому что представителей не будет, — сказал градоначальник.

Кличко отметил, что проведение выборов в нынешних реалиях привело бы к развалу Украины, поскольку политики начали бы грызться между собой за власть.

14 октября экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович указал на ошибки властей страны и призвал провести выборы. Он написал, что республика нуждается в смене власти, поскольку «руководство глушит бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов, ссорится с соседями и основными партнерами, поощряет коррупцию».

В начале октября The New York Times, ссылаясь на мнение аналитиков, писала, что проведение президентских выборов на Украине во время конфликта может подорвать легитимность действующего главы страны. По данным газеты, Зеленский может добиваться проведения голосования, чтобы переизбраться в условиях неконкурентной борьбы.