На Западе указали на опасность проведения выборов для Зеленского NYT: проведение выборов на Украине может подорвать легитимность Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Проведение президентских выборов на Украине во время конфликта может подорвать легитимность действующего главы страны Владимира Зеленского, пишет The New York Times, ссылаясь на мнение аналитиков. По данным газеты, Зеленский может добиваться проведения голосования, чтобы переизбраться в условиях неконкурентной борьбы.

Дебаты по поводу выборов происходят на фоне растущего давления на Украину с целью продемонстрировать западным донорам ее качественное управление, которое рекламировал Зеленский. Оппоненты говорят, что односторонние выборы во время войны могут ослабить эти усилия, — сказано в публикации.

Как считают аналитики, выборы в разгар вооруженного конфликта могут показаться огромным отвлечением внимания, не говоря уже о логистическом кошмаре. По словам директора украинской организации по наблюдению за выборами «Опора» Ольги Айвазовской, сейчас многие украинцы не имеют возможности голосовать: они или покинули территорию Украины, или находятся на фронте. Поэтому она считает, что такие выборы подорвут, а не укрепят легитимность Зеленского.

Петиция против президентских выборов собрала подписи 114 видных украинских активистов гражданского общества, пишет издание.

Ранее экс-агент MI6 Аластер Крук заявил, что у Зеленского «истерика», потому что США намерены заставить его провести президентские выборы, несмотря на действующее в стране военное положение. По мнению аналитика, глава украинского государства «находится в заложниках у западных лидеров», которые контролируют каждое его действие.

В свою очередь американский журналист Джексон Хинкл заявил, что украинского лидера ожидает жестокий финал. По его словам, с ним может произойти то же самое, что и с другими агентами влияния США, такими как Саддам Хусейн или Усама бен Ладен.