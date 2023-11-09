Стало известно о танковой атаке ВСУ на Брянскую область SHOT: ВСУ выпустили 30 снарядов по селу Случевск в Брянской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Случевск в Брянской области, сообщил Telegram-канал SHOT. Согласно информации канала, по населенному пункту открыли огонь из танковых орудий, зафиксировано 30 прилетов. Министерство обороны РФ эти сведения не комментировало.

Канал уточнил, что обстрел населенного пункта в приграничном Погарском районе велся около 20 минут. По информации SHOT, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет.

Ранее сообщалось, что украинская армия открыла огонь из артиллерии по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по городу было выпущено пять снарядов стандартного калибра НАТО.

Военный корреспондент Андрей Руденко также заявлял, что ВСУ осуществили провокацию, ударив из артиллерии по тыловым населенным пунктам ДНР, временно находящимся под контролем Киева. По его словам, ВСУ заранее отошли на безопасное расстояние. В результате их ударов погибли мирные жители, добавил военкор. Таким образом Украина решила организовать информационную кампанию и обвинить во всем Россию, считает Руденко.