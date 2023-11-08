Военкор Руденко обвинил ВСУ в провокации Военкор Руденко: ВСУ из артиллерии ударили по тыловым населенным пунктам ДНР

Фото: МО Украины

ВСУ с целью провокации нанесли удар из артиллерии по временно им подконтрольным тыловым населенным пунктам ДНР, написал в своем Telegram-канале репортер ВГТРК Андрей Руденко. Он отметил, что украинские войска при этом заранее отошли на безопасное расстояние.

Нацисты дислоцирующиеся в Курахово (временно подконтрольная Киеву территория ДНР) совершили артиллерийский обстрел подконтрольных им населенных пунктов Алексеевка и Богатырь. Указанные села являются тыловой зоной. При этом свои войска они вывели заранее. В результате ударов погибли мирные жители! — заявил Руденко.

Он добавил, что таким образом ВСУ решили организовать информационную кампанию, обвинив в обстреле Россию. По мнению Руденко, предполагалось представить артиллерийские удары, как месть РФ за вчерашний обстрел Донецка, в ходе которого также были жертвы среди гражданских.

Накануне украинские войска обстреляли несколько районов Донецка и Макеевку, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В ведомстве отметили, что ВСУ выпустили в общей сложности 13 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.