ВСУ обстреляли несколько районов Донецка ВСУ обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Петровский районы Донецка, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Там уточнили, что по городу было выпущено пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметра.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.30 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров, 20.45 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, — подчеркнули представители ведомства.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли здание Донецкого клинического территориального медицинского объединения из РСЗО HIMARS. Заместитель главного врача ДОКТМО Иван Плахотников уточнил, что по счастливой случайности никто из работников учреждения не пострадал. Всего ВСУ выпустили две ракеты. Из-за атаки здание больницы и прилегающая территория превратились в руины, образовались две крупные воронки. В помещениях, которые уцелели, ударной волной выбило стекла.

До этого украинские войска обстреляли несколько районов Донецка и Макеевку. ВСУ выпустили по городу и прилегающей территории в общей сложности 13 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.