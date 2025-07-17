Обмен телами и «Леопарды» в огне: новости СВО к вечеру 17 июля

Обмен телами и «Леопарды» в огне: новости СВО к вечеру 17 июля

17 июля состоялась очередная передача тел погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, Москва передала Киеву останки 1000 военнослужащих ВСУ. В свою очередь Украина вернула России тела 19 погибших российских бойцов. Эта процедура была проведена в рамках выполнения ранее достигнутых в Стамбуле договоренностей.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 17 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Украина перебросила элиту ВСУ на одно из направлений в ДНР

На Красноармейском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его информации, украинское командование направляет в этот район элитные штурмовые части и специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами.

Кимаковский пояснил, что противник активизировал переброску своих лучших сил на это направление, осознавая его стратегическую важность в текущий период. Советник отметил особую роль операторов БПЛА в проводимых украинской стороной операциях.

Российские БПЛА уничтожили технику НАТО на $2 млрд

Российские беспилотники уже уничтожили украинскую технику производства стран НАТО на сумму более $2 млрд (более 156 млрд рублей), заявил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Сидякин, отметив, что благодаря снижению НДС производство таких аппаратов в России будет расширено.

Парламентарий сообщил, что, по подтвержденным видеоматериалам, имеющимся у партии, были уничтожены американские танки, немецкие «Леопарды» и другая техника противника, а также живая сила. Он подчеркнул необходимость радикальных мер для снижения издержек, в том числе для военных нужд.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат отметил технологическое превосходство России в этой сфере, указав, что отечественные беспилотники способны проникать на глубину более 50 километров на территорию противника. Он призвал создать условия для скорейшего поступления новых российских разработок в войска.

На Украине признали превосходство российских ракет над ЗРК Patriot

Российские баллистические ракеты начали обходить радары американских противовоздушных зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных Украине, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинский источник. По данным журналистов, российские ракеты стали демонстрировать повышенную маневренность.

Российские военные стали использовать дроны-камикадзе по-новому

Российские военные нашли неожиданное применение оптоволоконному беспилотнику «Князь Вандал Новгородский», используя его для организации высокоскоростной связи, рассказал генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев. По его словам, такое использование не предусматривалось первоначальным назначением аппарата.

Чадаев рассказал о нескольких случаях, когда штурмовые группы, заняв опорный пункт, запускали беспилотник без боевой части, предварительно заменив медиаконвертер обычным Wi-Fi-роутером. По его словам, это позволяло бойцам оперативно развертывать мобильную интернет-сеть с гигабитной скоростью передачи данных на новых позициях, создавая фактически импровизированную систему связи. Гендиректор подчеркнул, что подобное применение дрона-камикадзе стало неожиданным, но эффективным решением.

Российские военные взяли еще три населенных пункта в зоне СВО

В Минобороны РФ сообщили, что под контроль ВС России перешли три населенных пункта: Попов Яр в ДНР, а также Дегтярное в Харьковской области и Каменское в Запорожской области.



ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Двое солдат месяц голодали и удерживали поселок в зоне СВО

Двое российских военнослужащих с позывными Кот и Мавроди в течение месяца удерживали оборону поселка Привольное в зоне СВО, несмотря на экстремальные условия. Как сообщили в Минобороны РФ, из первоначального состава группы из восьми человек в строю остались только они двое — остальные получили ранения и были эвакуированы.

Мавроди рассказал, что ситуация напоминала шахматную партию, где каждая ошибка могла стоить жизни. Снабжение было полностью прервано из-за постоянных атак украинских беспилотников и артиллерии. Единственным источником провизии и боеприпасов стали сбросы с российских БПЛА — иногда на весь отряд приходилось делить одну банку тушенки в день.

Несмотря на острую нехватку ресурсов, военнослужащие успешно отражали все атаки противника. Как отметил Мавроди, ключевую роль в этом сыграли точная стрельба, поддержка с воздуха, грамотное использование артиллерии и личная выдержка бойцов.

Российский солдат убил американского наемника ВСУ в ближнем бою в Новохатском

Боец 36-й бригады ВС РФ с позывным Калаш из группировки «Восток» поделился деталями рукопашной схватки с американским наемником во время боев за населенный пункт Новохатское в ДНР. В ходе ожесточенного ближнего боя российский военнослужащий одержал победу над противником. Как сообщил Калаш, убитый им наемник имел при себе документы, подтверждающие американское гражданство.

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