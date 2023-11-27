Налет БПЛА на Тулу, ракеты над Азовским морем: как ВСУ атакуют РФ 27 ноября

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Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Беспилотники пытались атаковать по меньшей мере пять Российских регионов. В частности, в Туле один БПЛА влетел в жилой дом, пострадал человек, еще несколько дронов сбили средства ПВО. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов пострадали три человека, в том числе подросток. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Беспилотник ВСУ посадили в Орловской области

Украинский беспилотник самолетного типа накануне обезвредили над Орловской областью с помощью средств радиоэлектронной борьбы. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, дрон упал на территории промзоны в городе Ливны.

«Пострадавших нет. В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

БПЛА пытался атаковать завод в Смоленской области

26 ноября в районе 23:20 украинский БПЛА сбили средствами ПВО над Смоленской областью. В результате падения обломков никто не пострадал, повреждений инфраструктуры зафиксировано не было, уточнил глава региона Василий Анохин.

Как утверждает Telegram-канал Mash, беспилотник направлялся в сторону авиационного завода, расположенного в Заднепровском районе Смоленска.

ВСУ попытались атаковать ракетами Крымский мост

Накануне российские средства ПВО сбили над Азовским морем две украинские ракеты. По данным Минобороны РФ, это были ракеты от зенитных комплексов С-200, переоборудованные для атак по наземным целям.

Как утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, с их помощью ВСУ собирались нанести удар по Крымскому мосту.

«26 ноября текущего года около 11:00 мск <...> российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Украинские дроны совершили налет на Тульскую область

В ночь с 25 на 26 ноября потерявший управление украинский БПЛА влетел в многоквартирный жилой дом в Туле. В результате пострадал один мирный житель.

Позже средства ПВО сбили над городом еще несколько дронов. Как утверждал Telegram-канал Mash, ближе к полудню местные жители насчитали по меньшей мере шесть беспилотников, сбитых над городом.

По данным Telegram-канала Baza, один из атаковавших Тулу беспилотников — переделанный в ударный испанский дрон Columba. Взрывотехники установили, что он нес на себе 450 граммов взрывчатки С-4 и кумулятивный заряд КЗ-6.

Три человека пострадали при обстрелах ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 45 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 32).

Ударам подверглись районы Донецка, Горловки и Макеевки. Повреждения получили пять жилых домов в Донецке и Горловке, школа в Донецке, лакокрасочный завод «Омега» и подстанция «Чайкино-330» в Макеевке, энергетические объекты в поселке Новый Свет и городе Зугрэсе.

В Донецке и Макеевке в результате обстрелов пострадали три человека, в том числе подросток 2008 года рождения.

За последние сутки на Донецком направлении ВСУ совершили 39 обстрелов из РСЗО и артиллерии. На Горловском направлении — шесть артобстрелов. Всего по населенным пунктам ДНР было выпущено 130 снарядов.

Беспилотники обезвредили в Тверской и Ростовской областях

26 ноября беспилотник обезвредили в Тверской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, он пролетал над Торжокским районом. Его падение не повлекло ранений среди местных жителей и повреждений инфраструктуры.

Между тем утром 27 ноября дрон пытался совершить атаку в Ростовской области. Его сбили средствами ПВО над Каменским районом региона. Как утверждает губернатор Василий Голубев, обошлось без последствий на земле.

«Сегодня около 09:30 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Два села обстреляли в Белгородской области

Накануне ВСУ обстреляли из гранатометов и минометов два населенных пункта Белгородской области. Как уточнил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, в селе Щетиновка зафиксировали три прилета, а на окраине хутора Старого — два прилета. Обошлось без последствий.

Кроме того, украинский беспилотник сбросил на Щетиновку два взрывных устройства. Тем не менее никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

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