Правда ли, что ВС РФ впервые атаковали Киев черными БПЛА «Герань-2» Спикер ВВС Украины Игнат: ВС РФ впервые атаковали Киев черными БПЛА «Герань-2»

Вооруженные силы России впервые атаковали Киев, используя черные БПЛА «Герань-2», заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Минобороны РФ это никак не комментировало. Что известно о данных беспилотниках?

Что рассказал Игнат об атаке на Киев

Спикер Воздушных сил ВСУ в эфире телемарафона сообщил, что Россия постоянно модернизирует свои дроны, используя композитные материалы для светоотражающей поверхности.

«Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал. Карбон, который является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и черный цвет — понятно почему. Это усложнит работу противовоздушной обороны, а именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп», — объяснил он.

По информации ВВС Украины, дроны якобы были запущены из Курской области России.

Британский таблоид The Sun опубликовал видео, где, предположительно, запечатлена работа украинских сил ПВО по беспилотникам «Герань».

«На кадрах с места событий видно, как украинские прожекторы прочесывают ночное небо в поисках беспилотников», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию никак не комментировало.

Что известно об атаке на Киев при помощи дронов

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщал, что в результате атаки дронов были зафиксированы повреждения во многих районах города. Он подчеркнул, что это была самая массированная атака беспилотников на украинскую столицу.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале рассказал, что всего было выпущено порядка 70 БПЛА. По его словам, украинские силы ПВО не смогли полностью отразить атаку дронов.

«Было выпущено рекордное число дронов — 75 единиц. Основным направлением удара был Киев», — заявил он.

В пресс-службе Военно-воздушных сил Украины отметили, что Россия якобы совершила самую массированную атаку на Киев за последнее время. По данным украинского ведомства, было запущено рекордное количество беспилотников.

Минобороны РФ эту информацию никак не комментировало.

Когда ВС РФ применяли БПЛА «Герань-2» в зоне СВО

2 августа Telegram-канал Readovka сообщил, что в результате ночной атаки дронов на украинскую столицу пострадало здание администрации Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины, а удар был нанесен барражирующим боеприпасом «Герань-2».

Также военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале подтвердил, что по зданию «Укргосспецсвязи» отработали БПЛА «Герань-2».

«Сообщают, что атака „Гераней“ по целям в Киеве пришлась на здание „Укргосспецсвязи“ — компании, обеспечивающей перехват информации и безопасность правительственной связи киевского режима», — отметил военкор.

19 сентября официальный представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что Россия начала использовать беспилотники «Герань-2» собственного производства в зоне СВО.

«То, что на остатках тех „Шахедов“ (иранский БПЛА Shahed. — NEWS.ru), которые были найдены после последних атак, была уже маркировка, к примеру, кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское», — пояснила она.

Минобороны РФ эту информацию никак не комментировало.

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