Readovka: «Герани» ударили по правительственному зданию в центре Киева Readovka: офис Госслужбы спецсвязи Украины пострадал в результате атаки дронов на Киев

Фото: МО Украины

Telegram-канал Readovka сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников на Киев пострадало здание администрации Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины. Офис расположен в центральной части украинской столицы к юго-западу от правительственного квартала на Банковой улице. Как утверждает канал, удар был нанесен барражирующим боеприпасом «Герань-2». В Минобороны России информацию не комментировали.

Судя по фото с места событий, дрон ударил в угол здания, где заметны самые серьезные повреждения фасада. Кроме того, фото свидетельствует, что во многих кабинетах выбиты окна, а на кресле в одном из офисов можно увидеть зеленую кофту вроде той, в которых ходят кадровые украинские военные.

По информации МЧС Украины, в административном здании поврежден фасад с девятого по 11 этаж. Возгорание не произошло, пострадавших нет.

Ведомство отвечает за функционирование и развитие правительственной связи, а также занимается криптографической и технической защитой информации.

Ранее уже сообщалось, что в ночь на 2 августа сразу в нескольких регионах Украины прогремели взрывы. Под ударом оказался и Киев, что подтверждал мэр города Виталий Кличко. Кроме того, в результате попадания беспилотников «Герань-2» начался сильный пожар в Измаиле Одесской области.