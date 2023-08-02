В Киеве и Одессе прогремели взрывы: события после атаки на «Москва-Сити»

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ночью 2 августа сразу в нескольких регионах Украины раздались серии взрывов. Под ударом оказались не только Одесса, Херсонская область, но и Киев.

В каких городах Украины прогремели взрывы

Первые взрывы произошли вечером 1 августа в Херсонской области. Об этом свидетельствовали данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. В социальных сетях тем временем сообщали, что это уже четвертый обстрел за день. В 01:00 2 августа появились сообщения о взрывах в Сумской области. В это же время, по данным онлайн-карт, произошли взрывы в Киевской области.

Telegram-канал Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщил, что был зафиксирован запуск нескольких групп БПЛА типа Shahed. Кроме того, Telegram-канал «Военная хроника» написал, что «Герани» ВС РФ бьют по целям со стороны Золочева и рядом с аэродромом Чугуев. Взрывы были слышны предположительно в Раздольном, где располагается 2315-й радиотехнический батальон ВСУ. В области объявлена воздушная тревога. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Позже серия взрывов прогремела в Одессе, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. По данным украинских СМИ, в сторону Измаила вылетели «Герани». Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Также очередные взрывы раздались в Киевской области. В частности, по данным официального Telegram-канала Командования Воздушных сил ВСУ, БПЛА типа Shahed атаковали в регионе Белую Церковь. МО РФ эту информацию не подтверждало.

Telegram-канал «Украина.ру» сообщил о пуске беспилотников-камикадзе «Герань» в сторону Киева. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию. Однако мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в Киеве.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что в Измаиле Одесской области начался сильный пожар после прилетов «Гераней». В настоящее время в населенном пункте несколько очагов пожаров. Минобороны России не комментировало информацию.

Telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что в Измаиле Одесской области атакована территория нефтехранилища. Как написал канал, после прилета по объекту там начался сильный пожар. На опубликованных в Сети фотографиях виднеются зарево и черный густой дым. Местные власти еще не подтвердили информацию.

Где объявляли воздушную тревогу

Вечером 1 августа воздушная тревога объявлялась в Харьковской области, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР. Позже сирены зазвучали в Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях. Также воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Запорожской, Житомирской и Винницкой областях.

Что было ранее

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО удалось сбить несколько беспилотников на подлете к столице. По его словам, одному БПЛА все-таки удалось долететь до башни в «Москва-Сити».

Министерство обороны России заявило, что ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки Киевом беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Подмосковью. Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

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