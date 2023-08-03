Стало известно, по каким объектам в Киеве ударили «Герани» Поддубный: атака «Гераней» в Киеве пришлась на здание «Укргосспецсвязи»

Фото: ГУ ДСНС Украины

Военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале сообщил, что атака «Гераней» по целям в Киеве пришлась на здание «Укргосспецсвязи». Соответствующая организация обеспечивает безопасность правительственной связи на Украине. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Сообщают, что атака «Гераней» по целям в Киеве пришлась на здание «Укргосспецсвязи» — компании, обеспечивающей перехват информации и безопасность правительственной связи киевского режима, — написал Поддубный.

Кроме прочего, «Укргосспецсвязь» занимается закупкой дронов для ВСУ, добавил военкор. По его словам, также организация обеспечивает их работу «на переднем крае».

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что в результате ночной атаки беспилотников на Киев повреждения получило здание администрации Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины. По его информации, удар был нанес барражирующим боеприпасом «Герань-2». В Минобороны РФ соответствующую информацию не комментировали.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о взрывах в Киеве 2 августа. Информацию также подтверждал Telegram-канал «Украина.ру». По его информации, в городе работала система противовоздушной обороны.