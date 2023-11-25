The Sun опубликовала видео ночной работы «Гераней» в Киеве

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Британская газета The Sun опубликовала видео ночной работы беспилотников «Герань» в Киеве. Журналисты издания отметили, что в городе было замечено 75 дронов.

На кадрах с места событий видно, как украинские прожекторы прочесывают ночное небо в поисках беспилотников, — указала газета.

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Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что на инфраструктурных объектах Киева расцветает «Герань». Так он прокомментировал сообщения украинских СМИ о самой масштабной атаке беспилотников на Киев. Он напомнил, что издания сообщали сначала о 40, а затем о 75 атакующих инфраструктуру «мопедах» — так на Украине прозвали дроны-камикадзе за характерный звук двигателя.

Военный корреспондент Александр Коц в свою очередь указал на заявления украинских военных, что во время налета беспилотников на Киев были сбиты 74 дрона из 75, однако при этом в городе начались массовые отключения электроэнергии. Коц отметил сомнительность того факта, что так смогла «набедокурить» всего лишь одна «Герань».

Утром 25 ноября Военно-воздушные силы Украины сообщили, что минувшей ночью была совершена самая массированная атака на Киев за последнее время. По данным украинского ведомства, было выпущено рекордное количество беспилотников.