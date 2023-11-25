Военкор рассказал, как одна долетевшая «Герань» набедокурила в Киеве Военкор Коц: одна «Герань» привела к массовым отключениям электроэнергии в Киеве

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Украинские военные заявляют, что во время налета беспилотников ВС России на Киев сбиты были 74 дрона из 75, однако при этом в городе начались массовые отключения электроэнергии, написал в Telegram-канале военкор Александр Коц. Он отметил сомнительность того факта, что так смогла «набедокурить» всего лишь одна «Герань».

Украинские военные заявляют, что сбили 74 из 75 «Гераней». При этом в Киеве начались массовые отключения электроэнергии. <...> Как одна «Герань»-то набедокурила, — написал Коц.

Ранее военкор Юрий Котенок отметил, что пришла зима, во время которой на инфраструктурных объектах Киева расцвела «Герань». Он напомнил, что издания сообщали сначала о 40, а затем и вовсе 75 атакующих инфраструктуру «мопедах» — так на Украине прозвали российские дроны-камикадзе за характерный звук двигателя.

Также сообщалось, что в Киеве после утренних взрывов перестала работать станция метрополитена «Лесная». Причиной этого стало обесточивание. В украинской столице также была отключена электроэнергия в 77 жилых домах и 120 учреждениях в центре города. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, на Украине сообщают о массированной атаке российских дронов «Герань». В Минобороны РФ информацию не комментировали.