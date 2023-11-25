Военкор сообщил о цветении «Герани» на инфраструктурных объектах Киева Военкор Котенок назвал цветением «Герани» налет дронов-камикадзе на Киев

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

На инфраструктурных объектах Киева расцветает «Герань», заявил в Telegram-канале военкор Юрий Котенок. Таким образом он прокомментировал сообщения украинских СМИ о самой масштабной атаке беспилотников на Киев. Он напомнил, что издания сообщали сначала о 40, а затем и вовсе 75 атакующих инфраструктуру «мопедах» — так на Украине прозвали российские дроны-камикадзе за характерный звук двигателя.

В Киеве сегодня началась зима — не календарная, а та, когда на инфраструктурных объектах цветет «Герань». Бандеровские паблики сообщают о масштабном налете беспилотников на украинскую столицу. Заявлялось сначала о 40, а затем о 75 «мопедах», а также о поражении подстанции, в результате чего в городе сразу возникли перебои с электричеством, — написал Котенок.

Ранее пресс-служба Военно-воздушных сил Украины сообщила, что Россия совершила самую массированную атаку на Киев за последнее время. По информации ведомства, было выпущено рекордное количество ударных беспилотников. Министерство обороны России соответствующую информацию не комментировало.

Украинские средства массовой информации сообщали, что в Киеве прогремела серия взрывов. Жителей призвали сохранять спокойствие и не покидать укрытия.