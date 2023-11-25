Операторы БПЛА расправились с украинской «Бабой-ягой» и попали на видео «РВ»: операторы дронов поразили украинский БПЛА «Баба-яга» под Артемовском

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения украинского тяжелого беспилотника «Баба-яга» в боях под Артемовском. Дрон был поражен операторами БПЛА 58-го отдельного батальона спецназначения 1-го Донецкого армейского корпуса Южной группировки войск.

На опубликованных кадрах видно, как российские беспилотники сбрасывают снаряды на цели. Помимо прочего, поразить также удалось миномет ВСУ и квадроцикл.

Ранее появилось видео, на которых российские беспилотники «вскрывают» окопы Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении. Снаряды сбрасывают с дронов на замаскированные в лесах укрытия ВСУ.

Министерство обороны РФ тем временем показало видео уничтожения безэкипажных катеров и скоростных десантных лодок ВСУ у берегов Крыма. Удары наносят российские летчики. Истребители и бомбардировщики из состава дежурных сил уничтожают надводные цели из авиационных пушек или применяя авиационные бомбы. Уточняется, что в боях участвовали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота.