Появились кадры «вскрытия» окопов ВСУ на Южно-Донецком направлении Zvezda: операторы беспилотников «вскрыли» окопы ВСУ под Донецком

Telegram-канал Zvezdanews опубликовал кадры «вскрытия» окопов ВСУ на Южно-Донецком направлении. В публикации уточняется, что укрытия украинских военнослужащих были обнаружены операторами беспилотников.

На опубликованных кадрах снаряды, сбрасываемые дронами, уничтожают окопы несколькими точными ударами. Укрытия ВСУ спрятаны среди деревьев, однако несмотря на это, операторам удается находить их.

Ранее пресс-служба Министерства обороны опубликовала видео боевой работы беспилотников «Орлан» и гаубицы «Мста-Б» на Артемовском направлении. На представленных кадрах бойцы с помощью дрона успешно ликвидировали склад с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт ВСУ. Бойцы оставляют на снарядах особые послания. Десантники написали на боеприпасах: «За Тулу! За ВДВ!».

Кроме того, ранее в Сеть выложили видео позиций, принадлежавших Вооруженным силам Украины. На опубликованных кадрах можно заметить окоп с несколькими бетонными перекрытиями и блиндажом. Опорный пункт противника был занят стремительным рывком. ВСУ были вынуждены отойти назад, практически не оказывая сопротивления из-за страха попасть в окружение.