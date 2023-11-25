Появились кадры боевой работы «Орланов» по позициям ВСУ под Артемовском

Фото: МО РФ

Тульские десантники применяют против Вооруженных сил Украины беспилотники «Орлан-10» и 152-мм гаубицы «Мста-Б» на Артемовском направлении. Видео боевой работы опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. На представленных кадрах бойцы с помощью дрона успешно ликвидировали склад с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт ВСУ.

После получения данных от средств воздушной разведки артиллеристы-десантники заняли огневую позицию и подготовили к применению гаубицу «Мста-Б». В результате совместной работы обнаруженные цели были уничтожены, — сообщили в ведомстве.

На кадрах также видно, что бойцы оставляют на снарядах особые послания. Десантники написали на боеприпасах: «За Тулу! За ВДВ!»

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео позиций под Авдеевкой на севере Донецкой Народной Республики, принадлежавших Вооруженным силам Украины. На кадрах виден окоп с несколькими бетонными перекрытиями и блиндажом. Авторы канала уточнили, что опорный пункт, где базировались бойцы 110-й бригады ВСУ, заняли в результате стремительного рывка. Противник оставил окоп, практически не оказывая сопротивления, опасаясь попасть в окружение.