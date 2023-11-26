Силы ПВО перехватили ракеты ВСУ над Азовским морем МО: силы ПВО ликвидировали две ракеты С-200 над Азовским морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО уничтожили две украинские зенитные ракеты С-200 в воздухе над акваторией Азовского моря, сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, ракеты были нейтрализованы в 11:00 мск.

Киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории РФ. Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря, — говорится в сообщении.

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