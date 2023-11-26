Рой дронов напал на регионы, есть раненые: как ВСУ атакуют РФ 26 ноября Десятки беспилотников ВСУ атаковали российские регионы ночью и утром 26 ноября

Фото: МО Украины

Силы противовоздушной обороны ночью и утром 26 ноября отразили атаку украинских беспилотников в Московской, Калужской, Брянской, Смоленской и Тульской областях, сообщили в Минобороны России. Всего были уничтожены 24 БПЛА на территории всей страны. В Туле беспилотник врезался в фасад многоэтажки, в результате чего один человек получил ранение. Подробности атак украинских войск по территории России — в материале NEWS.ru.

Дроны ВСУ летели на Москву

Массовая атака украинских беспилотников, летевших на Москву, была отражена в воскресенье, 26 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях», — написал Собянин.

Позже мэр сообщил, что «еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, был сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск». Кроме того, отметил градоначальник, силами ПВО была пресечена еще одна попытка налета беспилотника в Раменском городском округе. Собянин уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские войска выпустили 110 снарядов по территории ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по населенным пунктам Донецкой народной республики 110 боеприпасов, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Ясиноватский район и Донецк.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На Донецком направлении противник совершил девять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, [с использованием] ударного БПЛА. На Горловском — 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Ясиноватском — четыре обстрела из артиллерии 155 миллиметров», — уточнили сотрудники ведомства.

В результате атаки часть городов и районов ДНР остались без света, сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. Он отметил, что работы по восстановлению электроснабжения уже ведутся.

«Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена. Без света остались часть городов и районов Республики. В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады. Правительству поручено вести работу в штабном режиме», — заявил Пушилин.

Житель Тулы пострадал при попадании дрона ВСУ в жилой дом

В ночь на 26 ноября была совершена атака БПЛА ВСУ на Тульскую область, сообщил глава региона Алексей Дюмин. Он отметил, что серьезных повреждений нет, организована работа экстренных служб.

Около четырех часов ночи потерявший управление БПЛА врезался в многоэтажку № 13 на улице Хворостухина в областном центре. Обломки летательного аппарата влетели внутрь квартиры. В результате атаки беспилотника был ранен мирный житель.

«Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир. Легкое резаное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь. Реагирование экстренных служб организовано. В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир», — отметил Дюмин.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с места удара дрона. По информации канала, взрывотехники обследовали дом, взрывчатых веществ обнаружено не было. Жителей здания разместили в ближайшем здании детского сада и в гостиницах. С ними проведут работу психологи.

Позже Telegram-канал SHOT выложил видео, на котором видно, что было оцеплено еще одно здание на Новомосковской улице в Туле. По предварительным данным, в районе ЖК «1-й Юго-Восточный» был сбит еще один беспилотник. По данным канала, на месте ЧП работают полиция и спецслужбы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Брянской области уничтожили несколько украинских БПЛА

Утром 26 ноября была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с помощью БПЛА на территории Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. В сообщении сказано, что средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Карачевским и Брянским районами.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз.

Позже губернатор сообщил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще три беспилотных летательных аппарата над Брянской областью.

В Калужской и Смоленской областях сбили беспилотники ВСУ

В ночь на 26 ноября на территории Калужской области средства ПВО сбили беспилотники, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Это произошло в Дзержинском и Жуковском районах.

«Сегодня ночью на территории Дзержинского и Жуковского районов средствами ПВО сбиты БПЛА», — написал он.

Шапша отметил, что, по предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Также атака БПЛА была пресечена в Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал Анохин в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Герой России рассказал, откуда ВСУ пытались нанести массированные удары

Атака украинских беспилотников на Тулу, Липецк, Москву и другие города осуществлялась из соседних регионов, сказал Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, к ударам могут быть причастны беженцы с Украины, которые прибыли в РФ не в поисках убежища, а по заданию Киева.

«Сегодня беспилотники ВСУ впервые атаковали Тулу и ряд других городов. То, что дроны долетели до Москвы, означает, что их запускали из соседних регионов, та же Тула, Липецк, Брянск. Дело в том, что на территории России сейчас много беженцев, которые якобы приехали с Украины, чтобы спастись. Часть из них оказалась здесь по заданию. И поэтому нельзя исключать, что в будущем число этих беспилотников будет расти», — отметил эксперт.

Липовой добавил, что массовая атака дронов готовилась заранее. При этом генерал-майор заявил, что российские подразделения с честью выдержали этот «экзамен» и не позволили ни одному БПЛА долететь до своей цели.

Как ВСУ атаковали Белгородский район за прошедшие сутки

Дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи в Белгородской области, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено четыре артиллерийских снаряда и пять гранатометных выстрелов, по селу Устинка — девять артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — один гранатометный выстрел, по селу Нехотеевка — два артиллерийских снаряда. В селе Солнцевка сбит дрон-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с БПЛА было сброшено взрывное устройство. Обошлось без последствий. В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка. Установлено четыре прилета, пострадавших и разрушений нет.

«В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано шесть гранатометных выстрелов. Обошлось без пострадавших и разрушений. В Грайворонском городском округе в селе Пороз атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено два минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении.

Губернатор также сообщил, что в Краснояружском районе на окраине села Репяховка средствами радиоэлектронной борьбы был посажен дрон-камикадзе, впоследствии сдетонировавший на земле. По словам Гладкова, под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье, установлено два прилета. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

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