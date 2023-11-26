Богомаз: пресечена еще одна попытка атаки дронов ВСУ на Брянскую область

Фото: МО РФ

Еще одну атаку украинских БПЛА удалось отбить российским средствам ПВО над Брянской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, были уничтожены два беспилотника. Министерство обороны РФ пока не комментировало новую атаку БПЛА.

Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте, — заявил Богомаз.

Ранее о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на российские регионы сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военных, над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось уничтожить 11 беспилотников.

О двух из них сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, над Карачевским и Брянским районами были уничтожены два БПЛА, принадлежащих ВСУ. Обошлось без разрушений и пострадавших. Также о нескольких сбитых дронах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В первый раз он написал о «массовой атаке», а во второй, что был сбит еще один беспилотник.