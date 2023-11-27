Минобороны РФ: украинский дрон попытался атаковать Смоленскую область

Фото: МО Украины

Украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать объекты в Смоленской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. БПЛА удалось уничтожить около 23:20 средствами ПВО.

26 ноября около 23.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области, — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков также заявил об уничтожении над регионом украинского беспилотного летающего аппарата самолетного типа. По его словам, беспилотник упал в промзоне города Ливны. Обошлось без пострадавших.

До этого исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов сообщил, что при осмотре территории были обнаружены повреждения четырех домовладений. Обломки БПЛА выбили стекла. Гражданам была оказана вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила четвертый по счету беспилотник в Туле. В результате происшествия никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы.