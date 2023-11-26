В зоне СВО ликвидирован известный боец спецназа ВСУ Павленко: кто он такой В зоне СВО ликвидирован боец спецназа ВСУ «Герц» Сергей Павленко

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В зоне проведения спецоперации был ликвидирован украинский боец Сергей Павленко, который служил в полку спецназнацения «Герц», сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Что известно про украинского военнослужащего?

Кто такой Сергей Павленко, за что был осужден

В 2012 году Сергея Павличенко и его отца Дмитрия обвиняли в убийстве судьи Шевченковского райсуда Сергея Зубкова.

Известно, что 21 марта 2011 года Зубкова нашли мертвым у своего дома. По версии следствия, судью убили недовольные выселением из собственной квартиры члены семьи Павленко. В день расправы Дмитрий и Сергей Павличенко подъехали к дому Зубкова и с помощью шила и пистолета совершили убийство.

Суд не принял во внимание факты, озвученные защитой, и вынес приговор: отец получил пожизненное заключение, а 19-летний Сергей — 13 лет тюрьмы.

На свободу они вышли после Майдана, когда в феврале 2014 года Рада Украины приняла постановление об освобождении заключенных.

Сергей Павленко входил в движение болельщиков футбольного клуба «Динамо Киев», которое поддерживало его и устраивало различные акции поддержки, когда он был арестован.

24 ноября на официальном сайте футбольного клуба появилась информация, что украинский боец погиб 18 ноября в районе села Вербовое Запорожской области.

«Футбольный клуб „Динамо“ выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Мы искренне скучаем вместе с вами», — говорится в публикации.

Также известно, что он служил в составе 78-го полка десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Фото: МО Украины

Кто из украинских бойцов был ликвидирован в зоне СВО в ноябре

23 ноября в пресс-службе факультета физического воспитания НУЧК имени Тараса Шевченко сообщили, что украинский спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк погиб в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции.

Известно, что Лысюк был шестикратным чемпионом мира по кикбоксингу. Он подорвался на мине в зоне СВО и был доставлен в госпиталь, расположенный в Днепре. Там медики ампутировали ему ногу, но спасти его не удалось.

Также 23 ноября, по информации телеканала CBC, в окрестностях Артемовска был ликвидирован 34-летний канадец Джош Майерс. Его супруга рассказала, что он погиб 10 ноября, когда рыл окоп. В МИД Канады рассказали, что они проинформированы о трагедии, но подробностей раскрывать не стали. При этом в ведомстве уточнили, что в рядах Вооруженных сил Украины погибло как минимум девять граждан Канды.

10 ноября Telegram-канал портала Ukraina.ru сообщил, что вернувшегося после обмена бойца «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Егора Горбатенко ликвидировали под Кременной.

Отмечается, что он был участником боев за Мариуполь и во время падения «Азовстали» оказался в российском плену.

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