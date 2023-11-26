«РВ»: в зоне СВО ликвидирован убивший судью снайпер-националист Павличенко

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает о ликвидации в зоне спецоперации на Украине снайпера-националиста Сергея Павличенко. Район, где он был убит, не называется.

По данным канала, военнослужащий в 2012 году состоял в группировке ультрас киевского ФК «Динамо». За убийство судьи Сергея Зубкова в 2011 году он получил 13 лет тюрьмы. После госпереворота на Украине в 2014-м Павличенко освободили из заключения по решению Верховной рады.

Канал уточняет, что Павличенко служил в 78-м полку спецназначения «Герц».

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