В зоне СВО ликвидировали неонациста, убивавшего мирных жителей Донбасса Поддубный: в зоне СВО убит украинский неонацист, казнивший мирных жителей ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В зоне СВО убит украинский неонацист Александр Пастух, который причастен к убийствам десятков мирных жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный. Ранее он был судим за преступления, совершенные до госпереворота на Украине в 2014 году.

По сведениям военкора, Пастух ранее состоял в рядах украинского добровольческого корпуса «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в 67-й отдельной механизированной бригаде, а также числился в составе бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Боевик был убит в конце сентября в районе Кременной, уточнил Поддубный.

30 сентября в зоне спецоперации был ликвидирован украинский майор Роман Грицик. По словам военного эксперта Бориса Рожина, Грицик занимал должность заместителя командира танкового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Обстоятельства смерти офицера не уточняются.

Военкор Юрий Котенок ранее сообщил, что в Вооруженные силы РФ ликвидировали наемника из «Грузинского легиона» ВСУ Закро Шубитидзе, который руководил одной из групп подразделения. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Шубитидзе погиб в районе населенного пункта Нескучное в ДНР.