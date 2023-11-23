Украинский чемпион мира по кикбоксингу Лысюк погиб в зоне СВО

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Сергей Лысюк

Украинский спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк погиб в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе факультета физического воспитания НУЧК имени Тараса Шевченко. По данным вуза, Лысюк отправился в зону СВО в самом начале конфликта. Предполагается, что он получил несовместимые с жизнью ранения, подорвавшись на мине на Донецком направлении.

Лысюк — шестикратный чемпион мира по кикбоксингу. До начала СВО он работал преподавателем на кафедре физической подготовки Академии государственной пенитенциарной службы. Несколько дней назад спортсмен подорвался на мине в зоне СВО и был доставлен в госпиталь, расположенный в Днепре. Врачи ампутировали ему ногу, но спасти Лысюка так и не удалось.

Как сообщалось ранее, в зоне проведения специальной военной операции был ликвидирован канадский наемник Джош Майерс, принимавший участие в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины. По данным телеканала CBC, он погиб в результате удара российского дрона. Жена наемника утверждает, что он получил смертельное ранение во время рытья окопов. В МИД Канады пока не подтвердили информацию о гибели гражданина страны на Украине.