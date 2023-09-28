В зоне СВО ликвидировали боевика «батальона имени Шейха Мансура» Поддубный: в зоне СВО ликвидирован боевик «батальона им. Шейха Мансура» Ганиев

Фото: МО РФ

В зоне СВО ликвидировали боевика «батальона имени Шейха Мансура» Магомеда Ганиева, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Это произошло на Запорожском направлении.

В зоне СВО ликвидирован Магомед Ганиев боевик так называемого «батальона имени Шейха Мансура», — написал Поддубный.

Он добавил, что Ганиев с 2021 года возглавлял в Кривом Роге бандформирование, состоящее из сторонников бывшего лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.

Ранее Поддубный сообщил, что в зоне СВО ликвидировали двух боевиков, входивших в состав «батальона имени Джохара Дудаева». Он отметил, что формирование было основано на Украине в 2014 году, его основной костяк составляют выходцы из Чечни. При этом фамилии уничтоженных боевиков неизвестны. По словам военкора, их позывные — Айюб и Салман.

В феврале 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении украинского гражданства Тимерхану Мунаеву, сыну командира «батальона имени Джохара Дудаева» Исы Мунаева. Последний погиб в боях под Дебальцево в феврале 2015 года.

23 сентября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором российский боец на Запорожском направлении зашел в тыл противника и ликвидировал двух военнослужащих ВСУ. По данным канала, бой состоялся в районе Новопрокоповки.