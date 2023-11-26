Беспилотник обезвредили в Тверской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Торжокском районе Тверской области обезвредили беспилотник, сообщает пресс-служба правительства региона. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы. Губернатор области Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказать необходимое содействие службам.

26 ноября в Торжокском районе Тверской области обезврежен беспилотный летальный аппарат. Пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские системы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника ВСУ самолетного типа над Брянской, Смоленской и Тульской областями. По данным ведомства, летательные аппараты были нейтрализованы около 09:30 мск. Таким образом, количество ликвидированных украинских дронов за ночь и утро 26 ноября достигло 24.

В Министерстве обороны РФ ночью заявили, что над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось ликвидировать 11 беспилотников. Спустя несколько часов в ведомстве сообщили еще о девяти сбитых дронах.

Один из беспилотников в Туле потерял управление и влетел в квартиру на 12-м этаже дома на улице Хворостухина. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщал об осколочном ранении стопы у одного из жителей многоэтажки.