МС-21, Су-75 Checkmate и Ил-114: чем еще удивит авиация РФ на МАКС-2024

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный авиационно-космический салон МАКС в России пройдет, вероятнее всего, 23–28 июля 2024 года. По крайней мере сейчас обсуждаются именно эти даты (традиционно МАКС проводится по нечетным годам, но в 2023 году его решили перенести). NEWS.ru попросил высказать свое мнение об автосалоне МАКС и о том, какую технику там будут показывать, эксперта по авиационной отрасли и главного редактора портала Avia.ru Network Романа Гусарова.

Что заинтересует иностранцев

— Если мы посмотрим на историю авиасалонов МАКС, то увидим, что это всегда была в первую очередь выставка достижений отечественной авиационной промышленности. Airbus, Boeing и другие западные мировые компании на МАКС тоже присутствовали, были у нас и боевые самолеты НАТО. Однако реальных контрактов мировые компании у нас никогда не подписывали — для этого у Airbus и Boeing есть авиасалоны в Ле-Бурже и Фарнборо. А вот Москва была салоном, где именно российские компании показывали свои разработки. Хотя, вне всякого сомнения, МАКС — это международный салон, куда приезжает множество иностранных делегаций со всего мира.

Пока точного списка участников МАКС-2024 нет. Но очевидно, что помимо гражданских самолетов и вертолетов мы увидим множество интересных новинок. Двигатели, компоненты, беспилотные аппараты, системы ПВО, будут и ракеты, космические разработки. Ведь наша промышленность производит сейчас много интересных вещей. И все это будет показано на МАКС, причем во многом демонстрация будет ориентирована на иностранных партнеров, которых нам есть чем удивить. И которые являются нашими традиционным покупателями.

Например, мы привыкли к тому, что в России не умеют делать простую и дешевую электронную технику. Однако в сложной электронике, ракетостроении, космической отрасли мы — одни из лидеров.

Все МС-21 уже проданы

— Я лично видел, какой огромный интерес был на авиасалоне в Дубае к нашему новому самолету МС-21. Его, разумеется, нельзя назвать новинкой, МС-21 показывали уже давно. Но именно в 2024 году МС-21 должен пойти в серийное производство. Причем речь идет о версии MC-21-310, которая имеет отечественные двигатели (ранее была версия МС-21-300 с импортными моторами). И пусть все контракты на МС-21 уже расписаны до 2030 года, но иностранные партнеры с огромным интересом смотрят на этот самолет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также интерес будет представлять наш «Суперджет-100». Ведь мы должны представить полностью импортозамещенный самолет. И специалистам будет интересно посмотреть на эту машину.

Плюс мы ждем другие модели. Например небольшой самолет ЛМС-901 «Байкал», который создавался на замену легендарному Ан-2. Интересен двухмоторный пассажирский ТВРС-44 «Ладога» и турбовинтовой Ил-114-300. Все эти самолеты очень ждут в регионах.

Отмечу, что сейчас наша авиационная промышленность находится в стадии перезапуска. Но цикл создания самолета, что большого, что маленького, он примерно одинаковый. Вот и получается, что мы сейчас имеем широкий спектр самолетов различного класса, но все ни находятся в предсерийном состоянии. Машины спроектированы, созданы, построены, но еще не совершены все необходимые сертификационные испытания, они не доведены до стадии серийного производства.

Вообще, 2024 и 2025 годы станут очень важным для авиационной отрасли России. Ожидается запуск в серию и МС-21, и «Суперджета» с российскими комплектующими, и малых самолетов. Доведем дело до конца, сделаем все как надо — и тогда уже скоро новые российские самолеты начнут выпускаться.

Су-75 Checkmate: легкий и нужный

— Наверняка в летной программе будет представлен и наш военный самолет пятого поколения Су-57. Однако наших иностранных партнеров должен больше заинтересовать более компактный и дешевый Су-75 Checkmate, который сейчас разрабатывается Объединенной авиастроительной корпорацией. Это легкий одномоторный самолет, но при этом более дешевый по сравнению с Су-57. А еще уже сейчас предполагается, что Су-75 Checkmate будет иметь версии с различными кабинами: может быть одноместный вариант, а может быть и двухместный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-75 Checkmate

Многие страны заинтересованы именно в таком небольшом истребителе. Ведь возможности Су-57 для многих государств попросту избыточны — такие сложные многофункциональные комплексы не нужны, чтобы гонять повстанцев по лесам. А Су-75 Checkmate более легкий, постой и дешевый по сравнению с Су-57. Но при этом он делается на высочайшем технологическом уровне с большим заделом на будущее.

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