«Невидимая» авиабомба «Дрель»: зачем она нужна нашей армии «Достать кротов из-под земли»: в чем смысл новой авиабомбы «Дрель»

Фото: Дмитрий Решетников/ТАСС

Авиабомба «Дрель»

В корпорации «Ростех» сообщили, что в России закончены испытания новейшей планирующей авиабомбы «Дрель», производство которой начнется уже в 2024 году. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о новой чудо-бомбе, которую уже называют «невидимкой», военного эксперта капитана I ранга Василия Дандыкина.

Защита для летчиков

— «Дрель» — это авиационная бомба, которая будет иметь около 500 кг взрывчатого вещества. Но это не просто бомба, как мы привыкли, которую сбрасывают с самолетов. У нее появились «крылышки» и своя система наведения.

«Дрель» нужно будет по-прежнему сбрасывать с самолетов, но делать это можно будет сильно задолго до приближения к цели. В результате эта мощная бомба сможет поражать объекты на расстоянии нескольких десятков километров от самолета. А это позволяет летчикам даже не входить в зону действия ПВО противника.

Чтобы вскрывать твердые поверхности

— А если подумать про название новой бомбы — «Дрель», — то можно предположить, что она будет иметь термобарические характеристики. А это значит, что она не просто взрывается, а при срабатывании образует условный огненный шар и зону высокого давления в центре. А это позволяет проникать внутрь опорных пунктов противника, даже подземных и забетонированных. Не говоря уже про танки.

То есть делать то же самое, чем прославились наши гиперзвуковые ракеты «Кинжал», когда они проходят как нож сквозь масло и взрываются на глубине нескольких десятков метров, где противник оборудовал подземные бункеры, оперативные штабы и так далее. Ведь обычная дрель предназначена, чтобы дырки сверлить в твердых стенах. Вот и бомба «Дрель» также будет действовать. Она будет сбрасываться, находить опорный пункт противника и уничтожать его.

И сейчас важно иметь такие современные, мощные и точные бомбы. Потому что противник сейчас усиленно строит свою линию обороны вдоль границ России, заглубляет инженерные конструкции, возводит подземные пункты и так далее. То есть старается уйти под землю. И бомба «Дрель» будет применяться как раз против таких объектов, против «кротов». Сейчас нам нужно доставать противника из-под земли, где он прячется.

Су-57 помогут

— «Дрель» будет прекрасно сочетаться с имеющимися у нас сейчас старыми бомбами, которые мы начали оснащать унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Они тоже способны подлетать к целям и уничтожать их. При этом надо понимать, что содержимое «Дрели» может быть любым. Она может быть и фугасной, и термобарической, и какой угодно.

Доставлять «Дрель» будут стандартными нашими самолетами. В том числе и новейшим самолетом пятого поколения Су-57. И тут важно, что они не будут влетать в зону поражения ПВО. То есть, используя «Дрель», мы сможем сохранять в безопасности машину и экипаж. А сейчас это очень важно.

Уверен, что «Дрель» будет постоянно совершенствоваться. Не зря же официально пока не озвучены все характеристики этой бомбы. Возможно, она сможет летать и на 50–60 километров. И даже больше.

При этом «Дрель» называют «невидимой». Действительно, системам ПВО очень сложно заметить такой маленький объект, как авиационная бомба. Тем более когда она идет на высокой скорости. Однако то же самое можно сказать и про другие бомбы, например с модулем УМПК.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребитель Су-57

Стремительное развитие

— Мы сейчас видим, как стремительно развивается наше вооружение. Это в спокойное время можно не торопясь придумывать что-то. А сейчас от ВПК нужны быстрые решения: время от создания нового вооружения до поступления в войска сократилось в разы.

Обратите внимание, как быстро появились серийные гаубицы «Коалиция-СВ», которые очень нужны нашей армии для ведения эффективной контрбатарейной борьбы. Или можно вспомнить про новые авиабомбы ФАБ или барражирующий боеприпас «Ланцет».

Сейчас мы набрали очень хорошую скорость в выпуске новых вооружений и боеприпасов. И скоро противник это почувствует. Да он уже это чувствует.

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