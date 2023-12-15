Тысяча самолетов до 2030 года: возможно ли произвести, хватит ли их России

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о планах произвести свыше 1000 отечественных самолетов к 2030 году. Возможно ли выполнить эту задачу, какие авиалайнеры будут производить в РФ, хватит ли их отечественным авиалиниям, насколько безопасно сегодня летать, разбирался NEWS.ru.

Что именно сказал Путин об авиапарке

Отечественные авиакомпании закупали чрезмерно много иностранных самолетов, обратил внимание в ходе прямой линии президент Владимир Путин. По мнению главы государства, предприятиям стоило больше обращать внимание на рынок российской техники. Тем не менее РФ планирует к 2030 году произвести более одной тысячи самолетов, а значит — «будет на чем летать», добавил президент.

«Что касается самолетов иностранного производства. У нас постоянно были споры с нашими компаниями, которые закупали без ограничений, условно без ограничений, слишком много, на мой взгляд, самолетов иностранного производства. <...> Возможности для реализации наших планов имеются. Будет на чем летать и специалистам, летчикам, и пассажирам», — сказал Путин.

Какие самолеты собираются производить в РФ

Согласно отчету Минтранса, опубликованному в декабре, за девять месяцев 2023 года в России всего выпустили 12 самолетов. Из них пять — с массой пустого снаряженного аппарата не более 2000 кг, четыре — с массой от 2000 до 15 000 кг и три — с массой свыше 15 000 кг.

Ранее главный исполнительный директор Ростеха Сергей Чемезов отчитался перед президентом, что в 2024 году в серийное производство запустят воздушное судно Superjet New. Их планируется выпускать по 20 штук в год.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Монтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet 100 (SSJ-NEW)

«Это самолет, который оборудован нашими двигателями ПД-8, полностью наша авионика, фактически полностью наш самолет, полностью из наших, российских комплектующих», — заявил Чемезов.

Также в 2024 году ожидается запуск серийного производства среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских воздушных судов МС-21, а к 2025 году — Ту-214. Их планируют производить по десять машин в год.

На программу развития авиаотрасли до 2030 года правительство выделило более 770 млрд руб. Деньги должны пойти, в частности, на налаживание выпуска отечественных самолетов. По планам, начиная с 2029 года в РФ должны выпускать по 186 гражданских воздушных судов в год.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов в разговоре с NEWS.ru поделился мнением, что отечественным производителям стоит сконцентрироваться на наиболее успешных российских проектах — МС-21, Superjet, ТВРС-44 «Ладога» и ЛМС-901 «Байкал».

Какой в РФ авиапарк, зачем нужны новые самолеты

В пресс-службе Минтранса NEWS.ru сообщили, что на сегодня в парках российских авиакомпаний эксплуатируется 1165 пассажирских воздушных судов, из них 438 — отечественного производства.

В 2022 году, по статистике ведомства, российский авиапарк составлял 1287 единиц, из которых 1101 самолет — пассажирский. При этом доля авиалайнеров зарубежного производства в коммерческом парке пассажирских самолетов в 2022 году составляла 67,1%, но на них приходилось около 95% пассажирооборота.

Российские авиакомпании, по словам Владимира Путина, выкупают иностранные лизинговые самолеты. Бывший летный директор «Внуковских авиалиний» заслуженный пилот России Юрий Сытник в разговоре с NEWS.ru сообщил, что на данный момент таких самолетов около 150. И их обслуживание продолжается. Он добавил, что выкупленные иностранные самолеты отправляют на обслуживание в Иран, а мелкие неисправности устраняют в Турции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для обслуживания импортного авиапарка российские авиакомпании пока «изыскивают ресурсы», рассказал Федор Борисов.

«Есть поставщики из третьих стран, которые готовы поставлять комплектующие на российских рынок. Это делает обслуживание существенно дороже, но тем не менее самолеты поддерживают», — уточнил он.

Однако количество иностранных самолетов в России будет сокращаться, отметил Федор Борисов. Дело в первую очередь в дороговизне их обслуживания.

«К тому же некоторые детали достаточно тяжело завозить, например двигатели. Чтобы заместить то, что убывает, нам необходимы эти 1000 самолетов», — подчеркнул эксперт.

Хватит ли РФ тысячи самолетов

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов заявил NEWS.ru, что тысячи отечественных самолетов точно хватит для того, чтобы обеспечить внутренние и внешние рейсы.

«План, который ставится президентом, призван как раз обеспечить тот объем перевозок, который есть сейчас, и даже чуть впрок», — уточнил он.

Смогут ли произвести тысячу самолетов до 2030 года

Бывший летный директор «Внуковских авиалиний» заслуженный пилот России Юрий Сытник высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что с имеющимися мощностями за это время получится собрать не более 200 авиалайнеров.

Сытник напомнил, что во время Великой Отечественной войны, когда Сталин давал команду, самолеты действительно строили тысячами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пассажирский самолёт МС-21

«Но они-то были фанерные, перкалевые и только немножко металлических. Сегодня такие продукты, как Ту-214, Ту-204СМ, МС-21, Superjet, из чего строить? Чтобы построить такое количество самолетов, надо по 30 заводов в год запускать. Откуда взять на это деньги, людей, специалистов?» — задается вопросом заслуженный пилот.

При этом он видит возможность существенно увеличить производство самолетов. Сытник отметил, что в России выпускают «лучший самолет в мире» — Ту-160 «Белый лебедь», где есть все необходимые современные системы. Это говорит о способности производить комплектующие и для российского авиапарка иностранного происхождения. Он добавил, что для налаживания производства запчастей для самолетов в России «нужно волевое решение».

Федор Борисов, в свою очередь, считает, что «если задача поставлена, ее надо выполнить», и оценивает ее как реальную. «Я полагаю, что очень большие ресурсы государства будут направлены на производство авиационной техники», — заметил он в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Пресс-служба ГК «Ростех»/РИА Новости

Увеличилось ли число аварий с самолетами

По данным американского журнала Newsweek, число аварий самолетов в России утроилось после введений санкций: с начала 2023 года якобы зафиксировано более 180 случаев неисправностей во время полета, тогда как в 2022 году таких инцидентов было 60.

В Росавиации эту статистику опровергли. По данным российского ведомства, «отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов». В Росавиации уточнили, что за 11 месяцев 2023 года количество ЧП снизилось на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 670 случаев. А число авиапроисшествий, связанных с отказами техники и двигателей, составило 400 случаев, что на 2% меньше, чем в январе — ноябре 2022 года.

Кроме того, в Росавиации отметили, что для обеспечения исправности парка самолетов и вертолетов, в том числе импортных, ведомство сертифицировало 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту.

«Для отечественных авиакомпаний доступны логистические цепочки, благодаря которым они получают требуемые запчасти и компоненты для нормальной эксплуатации авиатехники», — подчеркнул начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Михаил Василенков.

О сокращении числа инцидентов заявил и Федор Борисов. Он уточнил, что единственный крупный инцидент, который произошел в 2023 году, — аварийная посадка на поле в Новосибирской области самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний». Но «это лишь эпизод», считает эксперт.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Кроме того, он напомнил, что меньше стало не только инцидентов, но и авиакатастроф. По словам Борисова, до 2018 года в России они происходили каждый год, потом их стало меньше.

«Вы помните, когда у нас была последняя большая катастрофа с человеческими жертвами? Это было в 2021 году, разбился самолет Ан-26. А до этого в 2018 году. Раньше на территории России самолеты разбивались каждый год. В редких случаях год проходил, и никто не погибал. Уже несколько лет у нас нет ни одной катастрофы с магистральным лайнером», — резюмировал эксперт.

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