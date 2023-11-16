Самолеты дальней авиации РФ выполнили полеты над Арктикой и Черным морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Черного морей, сообщает пресс-служба Минобороны России. Отмечается, что для этого были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3.

Сопровождение обеспечивали самолеты Су-30см и МиГ-31 российских ВКС, а также авиации Северного флота. В ведомстве пояснили, что наиболее продолжительный полет составил более 13 часов. Как заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, российские летчики регулярно совершают полеты над Арктикой, Северной Атлантикой, Черным и Балтийским морями, а также Тихим океаном.

Все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, — добавил он.

В октябре два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над нейтральными водами Японского моря. По данным Минобороны, полет был плановым и прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Маневры бомбардировщиков осуществлялись в сопровождении истребителей Су-35С.