Летчик объяснил, почему в авиационном «каннибализме» нет ничего страшного Летчик Красноперов: в авиации допускается разбирать самолеты на запчасти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После введения антироссийских санкций, запрещающих поставки в РФ запчастей для самолетов иностранного производства и их техническую поддержку, отечественные авиакомпании вынуждены разбирать списанные лайнеры на запчасти, рассказал в беседе с «Царьградом» летчик-инструктор первого класса Андрей Красноперов. По его словам, самолетный «каннибализм» стал частью повседневной жизни гражданской авиации, и в этом нет ничего страшного.

Нас ограничили в закупках этих самолетов. Есть и проблема с запчастями, которые должны ремонтировать эти самолеты, приходится их ввозить по двойному импорту. <...> Некоторые самолеты идут на запчасти, то есть что-то снимают с одних, ставят на другие, в таких ситуациях это допускается делать, — пояснил эксперт.

По его словам, рост числа авиапроисшествий не является системным и укладывается в рамки статистики, а его причиной могут быть как сложные погодные условия, так и техника. Но летчики в авиакомпаниях остались прежние, надежные и с хорошей подготовкой, поэтому бояться летать на самолетах совершенно не нужно, подчеркнул Красноперов.

Между тем, как сообщает издание, с начала 2023 года на российских авиалиниях произошло более 180 внештатных ситуаций во время полета, причем годом ранее таких инцидентов было 60. Кроме того, в течение минувшей осени в России вышло из строя столько же самолетов, сколько ранее сломалось за весь год.

При этом, по словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, в России обеспечением исправности авиапарка занимаются 438 организаций по техобслуживанию и ремонту. Работают 23 полнофункциональных ангарных комплекса для проведения всех видов ремонта, а 21 организация имеет сертификаты, позволяющие модифицировать конструкцию импортных лайнеров. Как подчеркнул руководитель ведомства, этой инфраструктуры достаточно для качественного обслуживания авиатехники.

Ранее заслуженный пилот СССР Олег Смирнов связал участившиеся в последнее время поломки самолетов в России с западными санкциями. По его словам, западные заводы не берутся за ремонт комплектующих и двигателей российских самолетов, а отечественные компании пока просто не знают, как работать с деталями. Эксперт подчеркнул, что на тысячу самолетов требуется около двух тысяч двигателей.