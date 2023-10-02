«Аэрофлот» урегулировал иностранный лизинг по 17 самолетам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа «Аэрофлот» завершила урегулирование отношений иностранного лизинга еще по 17 самолетам, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. В результате право собственности на самолеты перешло российскому страховщику «НСК». В соответствии с достигнутыми договоренностями, лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам отечественных страховых компаний, так и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот».

ПАО «Аэрофлот» завершило процесс урегулирования отношений с лизингодателем SMBC Aviation Capital (Ирландия) по 16 воздушным судам и ещё по 1 воздушному судну, находящемуся в управлении у SMBC Aviation Capital. <...> Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО «Страховая компания «НСК», которая выплатила сумму урегулирования, — говорится в сообщении компании.

До этого генеральный директор перевозчика Сергей Александровский сообщал, что компания ведет переговоры об урегулировании страховых отношений по иностранному лизингу по 17 бортам. Всего до конца года «Аэрофлот» планирует завершить процесс по 61 воздушному судну. Кроме того, в начале сентября сообщалось об урегулировании отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap по 18 воздушным судам.

Ранее стало известно, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать самолеты Государственной транспортной лизинговой компании для полетов за границу. Компания находится под санкциями США и ЕС, поэтому велик риск ареста воздушного судна. Подобные рекомендации были разосланы авиаперевозчикам без двойной регистрации.

Также сообщалось, что в России продлили программу субсидирования кредитов для закупки отечественных самолетов. На соответствующие цели в ближайшие годы будет выделено 30 млрд рублей. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующая программа была запущена в 2012 году. В рамках нее расходы авиакомпаний возмещаются властями РФ в размере до 90%. Как отметили в кабмине, программа стала особенно актуальна на фоне санкций, введенных западными странами.