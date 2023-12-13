Росавиация оценила количество авиапроисшествий В Росавиации сообщили о снижении в 2023 году числа авиапроисшествий на 1,3%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За 11 месяцев 2023 года число авиапроисшествий снизилось на 1,3%, до 670 случаев, сравнительно с аналогичным периодом 2022 года, сообщает пресс-служба Росавиации. Количество инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, составило 400 случаев, что на 2% меньше, чем в январе — ноябре 2022 года. В ведомстве уточнили, что инцидентов становится меньше из-за роста налета воздушных судов отечественных пользователей.

Число инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, составило 0,4 тысячи случаев — на 2% меньше, чем в январе — ноябре 2022 года. Количество инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей, сократилось к ноябрю 2022 года на 18%, до 40 случаев, — говорится в сообщении.

Начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Михаил Василенков заверяет, что отечественным авиакомпаниям доступны логистические цепочки, по которым они получают запчасти и компоненты для нормальной эксплуатации техники. Также Росавиация сертифицировала 445 организаций по техническому обслуживанию и ремонту.

Ранее заслуженный пилот СССР Олег Смирнов связал участившиеся в последнее время поломки самолетов в России с западными санкциями. По его словам, западные заводы не берутся за ремонт комплектующих и двигателей российских самолетов, а отечественные компании пока просто не знают, как работать с деталями. Эксперт подчеркнул, что на тысячу самолетов требуется около двух тысяч двигателей.

Утром 8 декабря самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Москву, вскоре после вылета экстренно вернулся в аэропорт, писали СМИ. На борту находилось 176 пассажиров. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.