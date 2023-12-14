«Будет на чем летать»: Путин увидел позитивное будущее российской авиации Путин позитивно оценил будущее российской авиации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолет МС-21-300

Отечественные авиакомпании закупали чрезмерно много иностранных самолетов, обратил внимание в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, компаниям стоило больше заботиться о рынке российской техники. Тем не менее РФ планирует к 2030 году произвести более одной тысячи самолетов, а значит — «будет на чем летать», добавил президент. Трансляцию мероприятия ведет сайт Кремля.

Что касается самолетов иностранного производства. У нас постоянно были споры с нашими компаниями, которые закупали без ограничений, условно без ограничений, слишком много, на мой взгляд, самолетов иностранного производства. <...> Возможности для реализации наших планов имеются. Будет на чем летать и специалистам, летчикам, и пассажирам, — сказал Путин.

Также глава государства отметил, что при принятии решений об открытии аэропортов на юге страны главным критерием остается безопасность пассажиров. Краснодарская воздушная гавань не является исключением. По его словам, за развитием ситуации наблюдает Минобороны, а если ведомство решило, что там безопасно, значит, так оно и есть.

Кроме того, российский лидер сообщил, что в стране появятся высокоскоростные железнодорожные магистрали. Сначала их построят между Москвой и Санкт-Петербургом, а позднее они протянутся на юг России.