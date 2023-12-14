Путин рассказал, какие высокоскоростные магистрали появятся в России Путин: ВСМ появятся между Москвой и Петербургом, а также протянутся на юг России

Высокоскоростные железнодорожные магистрали сначала появятся между Москвой и Санкт-Петербургом, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным» в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции главы государства. По его словам, позднее они протянутся на юг России.

Высокоскоростная дорога для ж/д сообщения планируется сначала между Москвой и Петербургом, а потом и на юг, — сказал Путин.

Ранее глава государства заявил, что при принятии решений об открытии аэропортов на юге страны главным критерием остается безопасность пассажиров. Не исключением является краснодарская воздушная гавань. Российский лидер отметил, что за развитием ситуации наблюдает Минобороны, и если ведомство решило, что там безопасно, значит так оно и есть.

Он добавил, что текущая ситуация с курсом рубля носит временный характер. Путин подчеркнул, что со временем ситуация с отечественной валютой нормализуется. Он сообщил, что курс рубля зависит от нескольких критериев, в том числе и от растущего спроса внутри страны.

До этого президент отметил, что российская экономика накопила достаточный запас прочности, чтобы продолжать ее развивать в сложившихся условиях. По словам главы государства, это стало возможным благодаря консолидации общества и общей устойчивости финансово-экономической системы страны.