Стали известны предварительные даты проведения авиасалона МАКС в 2024 году РИА Новости: авиасалон МАКС может пройти 23-28 июля 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный авиационно-космический салон МАКС в подмосковном Жуковском, который был перенесен с июля 2023 года на более поздний период, предварительно назначен на 23-28 июля 2024 года, сообщил РИА Новости источник, близкий к выставке. Смотр военной техники традиционно проходит дважды в год.

Обсуждаются 23-28 июля 2024 года, — цитирует агентство собеседника.

Ранее сообщалось, что несмотря на двухгодичный «шаг» проведения мероприятия, оно также состоится в 2025 году. Организаторы отмечали, что работа с участниками, в том числе из дружественных стран, продолжается.

На предыдущем авиасалоне в 2021 году был в том числе представлен легкий тактический самолет Checkmate, который разработали в компании «Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Он выполнен с применением технологий малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для средств поражения класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Истребитель способен поражать одновременно до шести целей.

В декабре прошлого года ОАК запатентовала его модульную модификацию. Она позволяет менять головную часть фюзеляжа самолета в зависимости от текущих задач на одноместную или двухместную кабину, либо на беспилотную часть.