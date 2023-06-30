Авиасалон МАКС не состоится в 2023 году Авиасалон МАКС перенесут на 2024 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-35С на МАКС-2019

Международный авиационно-космический салон (МАКС), запланированный на конец июля 2023 года, перенесли на следующий год, сообщили организаторы мероприятия в Telegram-канале. Ожидается, что мероприятие также состоится в 2025 году.

Проведение Международного авиационно-космического салона вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится в 2025 году, — говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что работа с участниками, в том числе из дружественных стран, продолжается.

МАКС проводится в подмосковном Жуковском раз в два года. XVI Международный авиационно-космический салон МАКС-2023 должен был пройти с 25 по 30 июля 2023 года.

В конце мая ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что проведение авиационного салона МАКС в Жуковском отменено. По словам одного из собеседников агентства, решение об отмене должно было быть окончательно утверждено 25 мая, другой источник заявил, что мероприятие не состоится, а подготовка к нему отменена.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о переносе дат проведения авиасалона МАКС к организаторам мероприятия. По его словам, Кремль подобными вопросами не занимается.