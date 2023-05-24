Авиасалон МАКС в Жуковском в 2023 году не состоится ТАСС: авиасалон МАКС в 2023 году не состоится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проведение авиационного салона МАКС в Жуковском отменено, передает ТАСС со ссылкой на источники. По словам одного из них, решение об отмене будет окончательно утверждено 25 мая, другой источник заявил, что мероприятие не состоится, а подготовка к нему отменена.

МАКС в этом году не состоится. Его проведение запланировано на 2024 год, — сказал собеседник агентства.

XVI Международный авиационно-космический салон МАКС-2023 должен был пройти с 25 по 30 июля 2023 года.

На авиасалоне МАКС-2021 представили легкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал», который создавался на замену легендарному Ан-2. Главный конструктор компании «Байкал Инжиниринг» Вадим Демин отметил, что самолет на 85% состоит из классических алюминиевых сплавов российского производства. Между тем двигатель и воздушный винт — американские, однако в 2025 году на самолёты должны встать российские аналоги.

В январе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев постановил признать утратившим силу указ о подготовке и проведении Универсиады в Екатеринбурге в 2023 году. Теперь в даты, когда должны были состояться соревнования, в Екатеринбурге пройдет международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.