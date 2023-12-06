Новый российский истребитель получит модификацию со «сменными насадками» ОАК запатентовала модульный вариант Checkmate со сменными головными частями

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала модульную модификацию легкого тактического самолета Су-75 Checkmate, сообщает ТАСС, в чьем распоряжении имеются данные патента. Согласно приведенной информации, новая модификация позволит менять головную часть фюзеляжа самолета в зависимости от текущих задач на одноместную или двухместную кабину, либо на беспилотную часть.

Модифицирование возможно при замене наиболее загруженной комплексами бортового оборудования части самолета — головной части фюзеляжа. <...> Сменные модульные головные части фюзеляжа могут нести различный функционал и различное наполнение: <...> одноместная [или двухместная] кабина экипажа пилотируемого летательного аппарата, головная часть беспилотного летательного аппарата и другие, — говорится в документе.

Авторы разработки предполагают, что запатентованная универсальная платформа даст возможность кардинальной смены функционала всего авиационного комплекса при неизменности заложенных в базовую платформу транспортных возможностей. Отмечается при этом, что в настоящее время летательные аппараты военного назначения выполняют множество задач и для этого применяется широкий парк необходимых воздушных средств. Новая разработка призвана в том числе снизить затраты без снижения эффективности аппарата.

Checkmate разработки компании «Сухой» (входит в ОАК) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для средств поражения класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Истребитель способен поражать одновременно до шести целей.

Ранее сообщалось, что российская Объединенная авиастроительная корпорация работала над тремя новыми модификациями самолета Су-75 Checkmate — одноместной, двухместной и беспилотной. Конструктивные особенности модели обеспечат ей значительное снижение эффективной поверхности рассеяния, что позволит снизить радиолокационную заметность. По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, первый опытный образец Checkmate могут создать до конца 2025 года.