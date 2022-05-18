Образец нового двигателя для лёгкого самолёта «Байкал» представят в декабре

ЛМС-901 «Байкал» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый образец нового двигателя ВК-800 лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» представят в декабре 2022 года, заявил технический директор дивизиона «Двигатели» Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Худорожков. С его слов, которые передаёт ТАСС, выпуск предсерийных экземпляров усовершенствованного мотора состоится весной 2023 года.

Мы по графику двигаемся к тому, что в декабре мы получим первый полноценный образец двигателя, который будет являться доводочным экземпляром. И март 2023 года — это двигатель, который будет являться предсерийным. Дальше — планомерное освоение, постановка его на летающей лаборатории и переход к серийному производству, — заявил Худорожков.

Худорожков отметил, что разработка современного двигателя продвигается согласно графику. После того как инженеры доработают ВК-800, начнутся «планомерные» испытания в специальной лаборатории предприятия.

Ранее российский президент Владимир Путин обозначил важность обеспечения самолётов «Байкал» новыми двигателями.

На авиасалоне МАКС-2021 представили лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал», который создавался на замену легендарному Ан-2. Главный конструктор компании «Байкал Инжиниринг» Вадим Дёмин отметил, что самолёт на 85% состоит из классических алюминиевых сплавов российского производства. Между тем двигатель и воздушный винт — американские, однако в 2025 году на самолёты должны встать российские аналоги.