Мишустин поздравил премьеров СНГ с 75-летием Победы

Премьер-министр Михаил Мишустин отправил поздравительные послания с 75-летием Победы премьерам СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также передал ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла пожелания благополучия и долголетия.
Мишустин отметил, что пронесённые через суровые военные испытания братство и дружба будут и дальше служить надёжной основой для укрепления сотрудничества и стратегического партнерства между странами. Об этом
В этот торжественный и праздничный день народы государств — участников СНГ, Абхазии и Южной Осетии чтят подвиг воинов Великой Отечественной, выстоявших в борьбе с захватчиками и защитивших право будущих поколений на мир и свободу, — говориться в послании.
Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин выступил с обращением к австрийцам по случаю 75-летия Победы. Видеопослание лидера РФ транслировал канал ORF 2 в рамках программы, посвящённой 75-летию освобождения Австрии от национал-социализма и окончания Второй мировой войны.
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