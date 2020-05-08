Мишустин поздравил премьеров СНГ с 75-летием Победы

https://static.news.ru/photo/00dfd442-911d-11ea-881b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин отправил поздравительные послания с 75-летием Победы премьерам СНГ, Абхазии и Южной Осетии, а также передал ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла пожелания благополучия и долголетия.

Мишустин отметил, что пронесённые через суровые военные испытания братство и дружба будут и дальше служить надёжной основой для укрепления сотрудничества и стратегического партнерства между странами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В этот торжественный и праздничный день народы государств — участников СНГ, Абхазии и Южной Осетии чтят подвиг воинов Великой Отечественной, выстоявших в борьбе с захватчиками и защитивших право будущих поколений на мир и свободу, — говориться в послании.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин выступил с обращением к австрийцам по случаю 75-летия Победы. Видеопослание лидера РФ транслировал канал ORF 2 в рамках программы, посвящённой 75-летию освобождения Австрии от национал-социализма и окончания Второй мировой войны.