Месть Кузьминову, бойня у Клещеевки, рост цен на жилье: что будет дальше

Фото: РИА_Новости, Сергей Булкин/NEWS.ru, Соцсети/коллаж NEWS.ru

Что ждет российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 на Украину, последние новости о ситуации у Клещеевки, где ведут бои ВС РФ и ВСУ, что будет с ценами на недвижимость — эти вопросы стали одними из главных тем недели. Их детали и последствия — в обзоре NEWS.ru.

Что сейчас происходит в районе Клещеевки

3 октября Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались перейти в наступление у населенных пунктов Клещеевка и Андреевка в ДНР, желая прорвать линию обороны ВС РФ у железной дороги. По данным канала, противник проводил «ползучее наступление», постоянно посылая в атаку малые группы в лесополосах вдоль железной дороги.

«Лезут как тараканы, пытаются залезть на „железку“ и там закрепиться, накрываем их», — цитировал канал бойцов ВС РФ.

На следующий день «Военкоры Русской Весны» сообщили, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Клещеевки и Андреевки превратилось в бойню, в которой российские подразделения уничтожают бронетехнику и пехоту противника.

Фото: МО Украины

«Наши встретили врага валом огня, накрыв артиллерией, птурщики также поразили бронетехнику. ВСУ понесли очень большие потери, завалив район множеством трупов своих штурмовиков и сожженной техникой», — отмечается в сообщении.

Что будет с ценами на квартиры в ближайшее время

Эксперты по недвижимости рассказали, что до Нового года цены на вторичном рынке жилья уже не увеличатся, а скидки на готовые объекты вырастут. Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко рассказал, что в конце лета 2023 года покупатели, ожидавшие роста ипотечных ставок после повышения ключевой ставки ЦБ, создали на вторичном рынке кратковременный ажиотаж. По его словам, тогда продавцы сориентировались и подняли цены.

«Однако с октября и до конца года мы не ожидаем больше таких вспышек, поскольку банки уже повысили ставки. Полагаем, что цены на вторичную недвижимость до Нового года больше не будут расти и, более того, могут начать „остывать“», — пояснил Луценко.

Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что охлаждение спроса после ажиотажа является естественным явлением. Он отметил, что на фоне повышения ключевой ставки спрос был опережающим и сейчас на рынке не будет хватать как раз этой доли покупателей. Стимулировать интерес людей к готовым квартирам будет дисконт, поскольку собственники заинтересованы в срочной продаже.

«В краткосрочной перспективе цены будут удерживать занятые позиции, демонстрируя околонулевые колебания», — высказался специалист.

По словам генерального директора брокерского агентства недвижимости Dolgov Pro Дмитрия Долгова, до конца 2023 года спрос не повысится, а значит, предпосылок для роста цен нет.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в сентябре заявил, что в обозримом будущем следует ожидать снижения цен на квартиры в новостройках. Он пояснил, что сейчас идет процесс сокращения госсубсидий банкам, которые предоставляют ипотеку под льготные проценты. В этих условиях банкам придется поднять процентные ставки, что приведет к снижению спроса на ипотечные кредиты и, соответственно, к падению стоимости квартир.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Очевидно, что процентные ставки вырастут и спрос на жилье со стороны тех, кто хотел бы его приобрести, существенно снизится. А если это случится, то, соответственно, и цена на недвижимость станет уменьшаться. Это закон рынка», — сообщил Аксаков.

О решении повысить ставки по ипотеке с 22 сентября на 0,5 процентного пункта 21 сентября сообщил глава Сбербанка Герман Греф. В результате по программам ипотеки «Вторичное жилье», «Новостройка», «Строительство дома» минимальная ставка составит 14,2% годовых.

ВТБ также поднял базовую ставку по рыночным (нельготным) программам на 0,5 п. п. Новые параметры применяются к приобретению готового и строящегося жилья, а также к рефинансированию.

«Минимальная ставка составит 14,1% (для зарплатных клиентов банка) с учетом комплексного страхования, для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ, — от 14%», — сообщил банк.

Аналогично на 0,5 процентного пункта поднял базовые ставки и Совкомбанк. Это относится к рыночным программам на первичное и вторичное жилье.

Что ждет пилота Кузьминова, угнавшего Ми-8 на Украину

Российский летчик Максим Кузьминов, который 9 августа перегнал военный вертолет Ми-8 из Курска в Харьковскую область и сдался Вооруженным силам Украины (ВСУ), не доживет до суда. Об этом офицеры разведки анонимно рассказали в эфире канала «Россия 1».

В программе «Вести недели» вышел сюжет корреспондента Сергея Зенина, куда включили разговор репортера с людьми, которые представились офицерами спецназа Главного разведывательного управления России. При этом позывные военнослужащих были засекречены, опознавательных знаков, подтверждающих их принадлежность к подразделению, тоже не показали.

По словам опрошенных, в отношении Кузьминова «уже получен приказ», выполнение которого является «вопросом времени».

«До суда не вернется, я думаю, не доживет», — сказал один из военнослужащих.

Другой заверил, что летчика найдут и «накажут по всей строгости закона».

Журналист за кадром подчеркнул, что, по его информации, военные получили приказ о физическом устранении летчика-перебежчика и готовы его исполнить. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Напомним, 5 сентября появилась информация, что Максим Кузьминов угнал Ми-8 из Курска и отправился на нем на Украину, вместе с ним на борту были еще двое членов экипажа — бортовой техник и штурман.

Инцидент произошел 9 августа. Через некоторое время Главное разведывательное управление (ГУР) Украины заявило, что военная разведка убедила Кузьминова угнать вертолет. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых «затем пришлось избавиться, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление».

Фото: Media Center Ukraine/Youtube Максим Кузьминов

«Никита и Хуршед одного возраста с Кузьминовым (пилоту 28 лет). Они служили вместе с ним в Черниговке в Приморском крае. Где сейчас находятся Никита и Хуршед — официально неизвестно», — сообщал Telegram-канала Baza.

За несколько месяцев до произошедшего мать летчика Инна Кузьминова исчезла в Приморье — она ушла в отпуск и перестала выходить на связь. Предположительно, под ее влиянием сын мог решиться на преступление. Вероятно, именно женщина вела переговоры с украинскими спецслужбами, так как сильно переживала из-за мобилизации в России.

Как заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин, летчик-перебежчик Максим Кузьминов, угнавший вертолет Ми-8 и передавший его украинским войскам, может быть ликвидирован в ближайшие месяцы или годы. По его мнению, пилота гарантированно устранят за предательство, однако точные сроки его ликвидации предугадать невозможно.

«Это может случиться сегодня, может завтра. Может через пять — десять лет, может через десятилетия. Но его по-любому могут достать. И скорее всего, достанут», — заявил Суконкин.

При этом военный эксперт допускает, что Максим Кузьминов может быть ликвидирован не российскими, а украинскими спецслужбами. По его мнению, Украина может использовать его смерть в целях пиара и обвинить Россию в убийстве пилота.

6 октября Telegram-канал Baza опубликовал кадры с церемонии прощания с членом экипажа угнанного на Украину самолета Ми-8. Мероприятие, как пишет канал, прошло с почестями, российского военного посмертно наградили орденом Мужества.

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