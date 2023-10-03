ВС РФ применили новые снаряды «Тельник»: что это, как повлияет на ход СВО Генерал Салюков сообщил о применении новых снарядов «Тельник» в ходе СВО

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Танк Т-90М

Экипажи российских танков Т-90М в ходе спецоперации на Украине применили новые осколочно-фугасные снаряды «Тельник», сообщил газете «Красная звезда» главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков. В чем особенности боеприпаса?

Салюков уточнил, что действующие в зоне СВО танки Т-90М получили современные боеприпасы, позволяющие выполнять все поставленные перед ними боевые задачи.

«Для повышения эффективности борьбы с живой силой противника в танках Т-90М применяются новые осколочно-фугасные снаряды „Тельник“ с готовыми поражающими элементами и воздушным подрывом в заданной точке траектории», — сообщил генерал армии.

Что известно о преимуществах снаряда «Тельник»

«Тельник», разработанный концерном «Уралвагонзавод», представляет собой осколочный боеприпас танкового типа и был создан с использованием передовых технологий. Его главной особенностью является способность взрываться в нужной точке при подлете к цели.

Танкисты могут выбирать время активации снаряда, благодаря чему получают больше гибкости и точности в бою. Также экипаж может корректировать траекторию полета боеприпаса так, чтобы осколки летели конусом вперед или создавали круговое поле поражения.

Габариты нового снаряда сравнимы с габаритами боеприпаса 3ОФ26, который используется в гладкоствольных пушках калибра 125 миллиметров. Масса взрывчатого вещества в изделии составляет три килограмма. В его носовой части находится блок из 450 готовых поражающих элементов (ГПЭ). Головная часть снаряда вместо стандартного взрывателя оснащена дистанционно контактным под маркировкой 3В48.

«Тельник» имеет функциональную возможность детонировать перед целью, а не над ней, благодаря чему может накрывать территорию площадью порядка 42 квадратных метра только за счет ГПЭ. Боеприпас увеличивает противопехотные возможности танка Т-90М в шесть-восемь раз.

Что известно о поступлении танков Т-90М в зону СВО

Российские войска задействовали новейший модернизированный танк Т-90М «Прорыв» в ходе спецоперации впервые в январе 2023 года. Боевая машина при обновлении получила новый башенный модуль с многослойным бронированием, динамическую защиту «Реликт» и решетчатые экраны.

В арсенал танка входят гладкоствольная пушка 2А82-1М калибра 125 миллиметров и дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка. Президент России Владимир Путин назвал танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире.

Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил NEWS.ru, что российский Т-90 по ряду технических параметров превосходит американские Abrams.

«После модернизации Т-90 получил много наворотов — обновленную систему управления огнем, систему динамической защиты и много чего другого. Это оружие не просто третьего поколения, а приближающееся по своим параметрам к четвертому поколению. По сравнению с Abrams он легче, он не просто не уступает американскому оружию, а превосходит его по ряду параметров», — отметил он.

В июле «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России новую партию танков Т-90М. В концерне уточнили, что этот вид боевых машин особенно востребован в зоне СВО.

«Сегодня танки семейств Т-72, Т-80 и Т-90 продолжают модифицироваться с учетом боевого опыта и пожеланий танкистов, участвующих в специальной военной операции. Эти совершенствования жизненно необходимы и для защиты экипажа, и для успешного ведения боя», — отметил в Telegram-канале гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.

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