Стало известно о наступлении ВСУ у Клещеевки и Андреевки «РВ»: ВСУ наступают у Клещеевки и Андреевки

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наступает у населенных пунктов Клещеевка и Андреевка в ДНР, пытаясь прорвать линию обороны ВС РФ у железной дороги, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным канала, противник проводит «ползучее наступление», постоянно посылая в атаку малые группы в лесополосах вдоль железной дороги. Минобороны данную информацию не комментировало.

Лезут как тараканы, пытаются залезть на «железку» и там закрепиться, накрываем их, — цитирует канал бойцов ВС РФ.

Канал отмечает, что ожесточенные бои продолжаются на южном фланге Артемовска. Российские войска бьет по подразделениям ВСУ артиллерией, авиацией и дронами-камикадзе. Бои то затихают, то вспыхивают вновь, противник продолжает атаковать.

Ранее Минобороны России сообщило, что 1 октября Южная группировка войск ВС РФ при поддержке авиации и артиллерийского огня отразила три атаки штурмовых групп 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ на Донецком направлении. Украинские военные атаковали вблизи населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Андреевка. По данным ведомства, ВСУ за сутки потеряли порядка 180 военных на Донецком направлении.